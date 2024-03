Einen Navigationsgürtel für Sehbehinderte haben die Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) entwickelt.

„Man gibt über eine App die Strecke ein, die man zurücklegen möchte, drückt auf Start und der Gürtel führt einen wie ein Kompass in die richtige Richtung“, berichtet Sprecherin Sabine Keller. Wenn man in eine Straße abbiegen muss, vibriere der sogenannte Navigürtel. Er signalisiere, in welcher Richtung man steht und helfe so nicht nur draußen, sondern auch in geschlossenen Räumen bei der Orientierung. „Dafür sorgen 16 Vibrationselemente, die rings um den Gürtel angeordnet sind“, teilt sie mit. Im herkömmlichen Verfahren würden Kontaktierungen gelötet. Das Team um Tobias Hecht habe für die Herstellung von E-Textiles ein Verfahren erschlossen, das bisher bei der Kontaktierung von Mikrochips verwendet werde: das Ultraschallschweißen. Damit könnten die Kontaktstellen verglichen mit einem Lötverfahren deutlich verkleinert werden, die Kontaktierungen würden punktgenau fixiert. Und es entfielen die giftigen Lötdämpfe.