Der tropische Schwimmfarn Salvinia molesta lässt auch bei starkem Regen das Wasser schnell von den Blättern abperlen, damit sein Luftaustausch weiter funktioniert. Experimente der Universität Tübingen und des Staatlichen Museums für Naturkunde Stuttgart zeigen: Die dicken Wassertropfen prallen an den Blättern ab, federn etwas zurück, nehmen eine pfannkuchenähnliche Form an und werden in kleinere Tröpfchen zerteilt. Das Blatt werde so effizient von Wasser freigehalten, sagen die Forscher.