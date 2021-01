Kollidieren zwei Galaxien, verschmelzen die Schwarzen Löcher in ihrem Zentrum, was die Aktivität der Schwerkraftstrudel verstärkt, dachte die Forschung bislang. Eine ausgefeilte Simulation der University of Tokyo zeigt aber jetzt: Manchmal wird die Aktivität der Schwarzen Löcher auch ausgebremst, weil die Kollision die Materie aus den Galaxienkernen hinausbläst und sie die Schwerkraftstrudel nicht mehr befeuern kann.