Das inklusive Schulsystem in Rheinland-Pfalz, bei dem Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam unterrichtet werden und das fast ausschließlich auf Schwerpunktschulen setzt, beeinträchtigt das soziale Miteinander. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung und des Leibniz-Instituts für Bildungsverläufe Bamberg. So habe der Anteil von Kindern aus einkommensschwachen Familien an den inklusiven Schwerpunktschulen seit 2012 überdurchschnittlich zugelegt, zeigt die Datenanalyse der Wissenschaftler. Vor allem in den Städten verschärfe sich das Problem zusehends. Die Schwerpunktschulen müssten eine doppelte Integrationsleistung erbringen, eine pädagogische und eine soziale, kritisieren die Sozialforscher. Das unterhöhle die Chancengerechtigkeit, verstärke das soziale Auseinanderdriften und zeige, dass eine halbherzige Inklusion unbeabsichtigte gesellschaftliche Folgen haben kann.