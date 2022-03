Warum Sambarhythmen die Menschen mitreißen, dafür hat das Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften eine Erklärung gefunden: Es ist die Synchronie, mit der die Trommler zusammenspielen. Das aktivierte bei den Messungen besonders die Hirnareale, in denen Rhythmus und Bewegung verarbeitet werden; diese Hirnregionen werden auch gebraucht, um Vorhersagen zu machen. Brachte man die Musiker in den Versuchen aus dem Takt, reagierten die 21 Studienteilnehmer nicht mehr so stark. Die Forscher wollen die Macht des Samba nutzen, um etwa Schlaganfallpatienten wieder zu mobilisieren.