Bodenfaultiere in Südamerika und Riesen-Wombats in Australien – solche großen Pflanzenfresser prägten viele Millionen Jahre lang die vernetzten Systeme an Land. Viele „Riesen“ starben aus, als der Mensch sich ausbreitete. Dabei sind sie sehr wichtig für die Ökologie.

„Im Vergleich zu früher sind große Pflanzenfresser selten geworden. Heute sind die Arten mit weniger Individuen vertreten, und viele sind vom Aussterben bedroht. Dabei beeinflussen wildlebende große Pflanzenfresser die Ökosysteme weiterhin in vielerlei Hinsicht von den Böden über die Pflanzen und kleineren Tiere bis zur strukturellen Vielfalt der Landschaft“, berichtet die Georg-August-Universität Göttingen.

Diese vorteilhaften Effekte belegte ein internationales Team unter der Leitung von Forschenden der Universitäten Göttingen und Aarhus (Dänemark) mit einer Meta-Analyse über sechs Kontinente hinweg. Die Forscherinnen und Forscher seien zu dem Schluss gekommen, dass Schutz- und Wiederherstellungsmaßnahmen große Pflanzenfresser einbeziehen sollten – auch, um Ökosysteme widerstandsfähiger gegen den Klimawandel zu machen.

Metastudie wertet 279 Einzelstudien aus

Um bisherige Erkenntnisse zu den Auswirkungen großer Pflanzenfresser auf Ökosysteme übergreifend zu analysieren und zu verallgemeinern, trug das Team nach eigenen Angaben Daten von 279 Studien aus Afrika, Asien, Australien, Europa sowie Nord- und Südamerika zusammen. Es handelte sich dabei vor allem um sogenannte Exclosure-Studien. Hierbei zäunen Forscher Teile eines Untersuchungsgebiets ein, um zu verhindern, dass große Tiere eindringen. Durch den Vergleich von Bereichen mit und ohne Megafauna lasse sich dann beurteilen, wie die Tiere das Ökosystem verändern. Meta-Analysen seien besonders aussagekräftig, denn sie greifen auf große Datenbestände zurück und ermöglichten Schlussfolgerungen über einen lokalen Kontext hinaus.

Wie sich gezeigt habe, prägen große Pflanzenfresser ein breites Spektrum ökologisch wichtiger Parameter: „Sie verschieben Nährstoffe zwischen den Pflanzen und dem Boden, fördern eine halboffene bis offene Vegetation wie in Savannen oder Steppen, regulieren die Populationsgrößen kleinerer Tiere und haben Einfluss auf die Zusammensetzung von Tier- und Pflanzenarten“, berichten die Wissenschaftler. Zudem würden sie strukturelle Unterschiede in der Vegetation schaffen, indem sie pflanzliche Biomasse fressen, holzige Pflanzen zerbrechen und kleinere Pflanzen zertrampeln. „Der positive Einfluss auf die Variabilität der Vegetationsstruktur ist besonders bemerkenswert, denn die Verschiedenartigkeit der Umwelt gilt als Treiber der Biodiversität“, sagt Erstautor Jonas Trepel von der Universität Aarhus. Die Körpergröße spiele dabei eine entscheidende Rolle, fanden die Forscherinnen und Forscher heraus: Pflanzenfresser-Gemeinschaften mit größeren Arten erhöhten die Vielfalt der Pflanzenarten eher, während Gemeinschaften mit kleineren Arten sie verringerten.

In den meisten Schutzgebieten fehlen große Pflanzenfresser.

Die ökologische Bedeutung großer Pflanzenfresser besage im Umkehrschluss, dass mit ihnen auch wichtige Funktionen des Ökosystems verlorengingen. „In den meisten Schutzgebieten fehlen große Pflanzenfresser. Ihre Wiederansiedlung könnte diese Gebiete dynamischer gestalten und an Störungen gewöhnen“, sagt Trepel. Strukturell vielfältige Ökosysteme würden Tieren Rückzugsorte bieten, etwa bei extremen Wetterereignissen, und dienten als ökologische Nischen für verschiedene Arten. „Das kann verhindern, dass einzelne oder wenige Arten dominieren. Stattdessen können Arten mit ähnlichen ökologischen Ansprüchen koexistieren. Ökosysteme macht dies widerstandsfähiger, auch gegen die Folgen des Klimawandels“, führt Trepel weiter aus.

Johannes Kamp von der Abteilung Naturschutzbiologie der Universität Göttingen hebt hervor: „Angesichts der enormen Bedeutung großer Pflanzenfresser ist es zum Schutz unserer Biosphäre entscheidend, die wenigen verbliebenen Arten zu schützen.“ Auch eine angepasste Beweidung durch Haustiere könne stellenweise positive Effekte auf die biologische Vielfalt und Ökosystemfunktionen haben.