Beim Menschen haben Persönlichkeitsmerkmale viel damit zu tun, ob er sich gut fühlt und glücklich ist. Dass es das auch bei Rhesusaffen – Makaken – gibt, hat die Veterinärmedizinische Universität Wien belegt. Für die Affen wurden sechs Merkmale definiert: Vertrauen, Offenheit, Dominanz, Freundlichkeit, Aktivität und Angst. Den Makaken, die am zufriedensten durchs Leben gingen, begegneten die anderen am wenigsten mit Aggressivität. Die Glücklichen legten weniger Übersprunghandlungen wie Kratzen an den Tag und traten vertrauter, offener, bestimmter und freundlicher auf.