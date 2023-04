Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ozeanriesen mit Containerstapeln so hoch wie Wolkenkratzer, vor allem aber Luxuskreuzfahrtschiffe sind es, die wegen ihres wenig umweltfreundlichen Antriebs immer wieder in die Schlagzeilen geraten. Wäre es nicht genial, wenn sich auch auf hoher See die Kraft des Windes nutzen ließe, um von A nach B zu schippern? Diese Idee ist nicht etwa neu. Vor 100 Jahren scheiterte die geniale Windkraftnutzung jedoch am billigen Treibstoff.

Damals kam der findige deutsche Ingenieur Anton Flettner auf einen ganz neuen Weg, Schiffe anzutreiben: mithilfe von Wind, aber ohne Segel! Die eigenwilligen „Rotorschiffe“ wurden durch riesige