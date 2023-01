Chemikalien aus Reifenabrieb könnten über Klärschlamm und Abwasser in unser Gemüse gelangen. Dies haben Wissenschaftler der Universität Wien festgestellt.

Chemikalien aus Reifenabrieb könnten über Klärschlamm und Abwasser in unseren Salat und anderes Gemüse gelangen. Dies haben Wissenschaftler der Universität Wien festgestellt.Wind, Klärschlamm und gereinigtes Abwasser tragen Reifenabriebpartikel von den Straßen auf Ackerflächen. Eine neue Laborstudie zeigt: Die in den Partikeln enthaltenen Schadstoffe könnten in das dort angebaute Gemüse gelangen. Forscherinnen und Forscher des Zentrums für Mikrobiologie und Umweltsystemwissenschaft der Universität Wien haben untersucht, ob aus Reifen freigesetzte Chemikalien in Salatpflanzen gelangen und letztlich auf unseren Tellern landen könnten. Ihre Analysen ergaben: Der Salat nahm alle untersuchten chemischen Verbindungen – einige davon hochgiftig – auf. Weitere Untersuchungen sollen zeigen, wie dieser Prozess konkret in Ackerböden abläuft. Die Studie ist in der internationalen Fachzeitschrift Environmental Science & Technology erschienen.

Autofahren erzeuge Reifenabrieb – insgesamt etwa ein Kilogramm pro Einwohner und Jahr. Reifenabriebpartikel und andere Arten von Mikroplastik enthielten Zusatzstoffe, so genannte Additive, die unter anderem für gute Fahreigenschaften und die Haltbarkeit sorgen. Frühere Untersuchungen der Universität Wien hätten bereits gezeigt: In Böden werden die kleinen Kunststoff- oder Reifenpartikel ihre Schadstoffe meist in oberen Schichten freigeben. In ihrer aktuellen Studie beleuchten die Forscher, ob die Schadstoffe von dort in Nutzpflanzen wandern könnten.

Über die Wurzeln in die Blätter

„Reifenabriebpartikel enthalten eine Reihe von organischen Chemikalien, von denen einige hochgiftig sind“, berichtet Anya Sherman vom Zentrum für Mikrobiologie und Umweltsystemwissenschaft. Thilo Hofmann, Leiter der Forschungsgruppe, ergänzt: „Wenn diese Chemikalien in der Wurzelzone essbarer Pflanzen freigesetzt werden, können sie für die Verbraucher gesundheitlich bedenklich sein – vorausgesetzt, die Chemikalien werden von den Pflanzen aufgenommen.“

Genau dieser Frage widmete sich das Forschungsteam in Experimenten. Die Umweltgeowissenschafter setzten den Nährlösungen von Salatpflanzen Chemikalien zu. „Unsere Messungen zeigten, dass die Salatpflanzen alle von uns untersuchten Verbindungen über die Wurzeln aufnahmen, in die Salatblätter verlagerten und dort anreicherten“, erzählt Sherman. Dies zeigte sich auch, wenn die Salatpflanzen den Chemikalien nicht direkt, sondern indirekt über das Reifengranulat ausgesetzt waren. „Die Salatpflanzen nehmen die potenziell schädlichen Chemikalien, die langfristig aus den Reifenabriebpartikeln freigesetzt werden, kontinuierlich auf“, berichtet Thilo Hofmann.

Gesundheitsgefahr noch nicht abzuschätzen

Mittels hochauflösender Verfahren der Massenspektrometrie ergab sich: „Die Pflanzen verarbeiteten die Stoffe und erzeugten dabei auch Verbindungen, die bisher nicht beschrieben wurden. Da wir die Toxizität dieser Stoffwechselprodukte nicht kennen, stellen sie eine nicht abschätzbare Gesundheitsgefahr dar“, betont Thorsten Hüffer vom Zentrum für Mikrobiologie und Umweltsystemwissenschaft. Die vom Forschungsteam identifizierten Stoffwechselprodukte seien in der Pflanze recht stabil. Höchstwahrscheinlich blieben sie daher bis auf den Essensteller erhalten. „Im menschlichen Körper werden solche Verbindungen jedoch sehr leicht abgebaut. Wenn also jemand einen solchen kontaminierten Salat isst, könnten die ursprünglichen Chemikalien im Körper wieder freigesetzt werden“, erklärt Sherman.

In weiteren Studien plane das Wiener Forschungsteam, den möglichen Weg der Reifenabriebschadstoffe von der Straße bis auf den Teller besser nachzuzeichnen. „Die von uns untersuchten Prozesse laufen in Bodensystemen vermutlich noch einmal anders ab. In einem nächsten Schritt schauen wir uns daher die mögliche Aufnahme der Reifenadditive durch Pflanzenwurzeln in natürlichen Böden an“, berichtet Ruoting Peng.