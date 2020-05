Nur ein Teil der Weltbevölkerung ist derzeit in der Lage, ihren Lebensmittelbedarf aus regionalem Anbau und regionaler Produktion zu decken. Das zeigt eine Studie der Universität Göttingen. Demnach könnten 11 bis 28 Prozent der Weltbevölkerung ihren Bedarf in einem Radius von 100 Kilometern befriedigen, während für 26 bis 64 Prozent der Weltbevölkerung die Entfernung zum Ort der Nahrungsmittelproduktion mehr als 1000 Kilometer beträgt. 50 Prozent der Menschen in gemäßigten Klimazonen könnten ihren Bedarf an Getreidearten wie Weizen, Gerste oder Hafer in einer Entfernung von weniger als 900 Kilometern decken.