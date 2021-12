Schlägt Regen in Meere, Seen und Flüsse ein, trifft er auf Mikroplastik, das dort schwimmt. Viele Tröpfchen werden beim Einschlag hochgeschleudert, die fast ebenso hohe Mikroplastik-Konzentrationen enthalten wie das Gewässer. Verdunsten sie in der Luft, gelangen die Partikel in die Atmosphäre. Weltweit könnten auf diese Weise durch Regen jährlich bis zu 100 Billionen Mikroplastik-Partikel in die Atmosphäre gelangen, schätzt die Universität Bayreuth.