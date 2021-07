In Gesprächen mit mehreren Teilnehmern und vor Hintergrundgeräuschen werden Sprecher, die einen Mund-Nasen-Schutz tragen, deutlich schlechter verstanden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Universität Halle. In Situationen, in denen der Hintergrundlärm etwa so laut ist wie das Gespräch, werde das Sprachverstehen um bis zu 50 Prozent reduziert. Bei Gesprächen mit Maske sei die Höranstrengung höher, so die Forscher: Das Gehirn müsse mehr leisten, Zuhörer ermüden schneller.

Nicht nur die akustischen Widerstände der Masken erschweren demnach das Verständnis, auch das fehlende Mundbild des Sprechers. Statt die Masken abzunehmen, raten die Forscher dazu, das Gespräch – sofern möglich – an ruhigere Orte zu verlegen.