Jährlich 223 Millionen Euro Entsorgungskosten und 2,2 Millionen Tonnen Rohstoffverluste, weil teerhaltiger Straßenschutt nicht recycelt wird – das möchten vier Fraunhofer-Institute jetzt ändern. Der Kern ihres neuen Verfahrens: Eine dezentrale Aufarbeitung, um Transporte und damit Treibhausgasemissionen zu minimieren; außerdem eine Behandlung der Komponenten bei niedrigeren Temperaturen, damit viel mehr recyceltes Material in neue Straßen eingebaut werden kann. Die Deponierung soll am Ende fast vollständig entfallen, streben die Forscher an.