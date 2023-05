Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schon lange ist die Idee gereift, am Europäischen Raumflugkontrollzentrum (ESOC) in Darmstadt ein Besucherzentrum einzurichten. Eine Machbarkeitsstudie bringt Bewegung in die Sache: Sie soll bis Anfang 2022 das Gästeaufkommen abschätzen und die Kosten für Neubau und Betrieb des Zentrums beziffern. ESOC-Leiter Rolf Densing will das Projekt Politikern wie künftigen Besuchern schmackhaft machen.

Das Raumflugkontrollzentrum ist als Einrichtung bekannt, an der zahlreiche Satellitenmissionen geleitet werden. Dazu zählen die weltweit führenden Erdbeobachtungssatelliten aus dem