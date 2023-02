Einem internationalen Forscherteam ist es nach eigenen Angaben gelungen, eine neue und besonders präzise Art der Messung in winzigen Quantensystemen zu entwickeln.

„Anwendungen sind etwa in der Halbleiter-Fertigung, perspektivisch aber auch der Mobilfunktechnik oder Mikroskopie denkbar“, berichten die Wissenschaftler, die unter anderem zum Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik (IOF) Jena gehören. Die Ergebnisse wurden im Fachmagazin Nature Physics veröffentlicht.

„Messungen sind nicht gleich Messungen. Während sich Gegenstände des Alltags, zum Beispiel die Bauteile eines Autos, noch recht einfach hinsichtlich Größe, Gewicht und Beschaffenheit vermessen lassen, so sieht es doch ganz anders aus, wenn winzige Quantenobjekte wie Lichtteilchen auf ihre Eigenschaften hin betrachtet werden sollen“, erläutert das Team.

Verschränkte Teilchen leichter zu messen

Die neue Methode solle nun hochpräzise Messungen selbst in diesen winzigen Systemen ermöglichen. Zu diesem Zweck sei eine besondere Eigenschaft von Quantenobjekten genutzt worden: deren Verschränkung. Paare miteinander verschränkter Teilchen (zum Beispiel Photonen, also Lichtteilchen) seien erzeugt worden. Ein jedes Teilchen wisse dabei stets um den exakten Zustand seines „Zwillings“ – selbst dann, wenn dieser weit entfernt sei. Würden nun die zwei miteinander verschränkten Teilchen gemessen, so könnten deren Eigenschaften exakter bestimmt werden, als wenn jedes Objekt für sich allein gemessen worden wäre.

„Messaufgaben können mit verschränkten Zuständen sehr viel präziser gemacht werden“, erklärt Falk Eilenberger, Quantenforscher am IOF. Und er führt weiter aus: „Bei der Messung jeder Eigenschaft eines Quantensystems ist ein gewisses Rauschen unvermeidlich. Durch die Verschränkung der beiden Systeme können wir dieses Rauschen reduzieren und somit eine genauere Messung erzielen.“

Forscher testen Theorie an 19 Quantencomputern

Die Forschungsgruppe habe ihre Theorie an 19 Quantencomputern getestet, darunter auch Deutschlands erster Quantencomputer, der Fraunhofer QSystemOne. „Der Rechner in Ehning war essenziell für unsere Arbeit“, betont Eilenberger. Die Hochleistungsmaschine habe besonders genau kalibriert werden können, was für eine Präzisionsmessung absolut notwendig sei.

Zuvor nur theoretische Vorhersagen möglichMithilfe des Experiments auf dem Quantencomputer sowie einer Einzelphotonenquelle habe das Team „die fundamental machbaren physikalischen Grenzen des Rauschens erreichen und den Quantenvorteil einer verschränkten Messung demonstrieren können“. Die neue Methode habe damit Messungen erreicht von einer in der Praxis noch nie da gewesenen Präzision: „Bis dato gab es zum Rauschen bei Messungen mit verschränkten Systemen nur theoretische Vorhersagen zu Grenzen. Wir zeigen nun einen konkreten Weg auf, diese Grenze zu erreichen und demonstrieren damit, dass sie mit Einzelphotonenquellen und Quantencomputern erreichbar ist“, erläutert Tobias Vogl, ebenfalls vom Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik. Die Forscher hoffen, eines Tages sogar drei oder mehr Quantensysteme miteinander verschränken zu können. Auf diese Weise wäre perspektivisch eine noch höhere Präzision der Messung möglich.

Besondere Anwendungspotenziale für die neuesten Forschungsergebnisse würden sich in der Interferometrie ergeben. Dabei handelt es sich um eine Messmethode, die das Phänomen der Interferenz, also Überlagerung, von (Licht-)Wellen verwendet. Neben den Anwendungen in der Halbleiter-Fertigung könnte die neue Technologie auch bei der Rauschunterdrückung für Funksignale (6G) und bei der Untersuchung biologischer Proben im Rahmen der Mikroskopie zum Einsatz kommen.