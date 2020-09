Dass Ungeborenen eine gestresste Mutter nicht guttut, weiß man. Nun zeigt die Berliner Charité: Das lässt sich sogar in den Zellen nachweisen. Laut den Forschern war die Zellalterung der Babys verringert, wenn die Mutter sich wohlfühlte. Die Telomere der Kinder – Schutzkappen an den Enden der Chromosomen – waren umso länger, je positiver die Mutter dachte. Das belege, wie wichtig das psychische Wohlergehen von Schwangeren für die Programmierung von Krankheit und Gesundheit beim Kind für sein gesamtes Leben sei, so die Mediziner.