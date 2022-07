Spinat fördert die Blutbildung, kann entgiften und sogar schlank machen. Und er kann dann auch noch echt lecker sein.

Für die Sammlung „Traumpaare, die sich nie fanden“ möchte ich heute zwei prominente Figuren des 20. Jahrhunderts vorschlagen, die viel für die Popkultur des Abendlandes geleistet haben: Verona Pooth, geborene Feldbusch, und der unsterbliche Matrose Popeye. Die zwei haben so viel gemeinsam: Sie sind schlagfertig, humorvoll – und sie lieben Spinat, vor allem als Püree.

Als Werbeträger*innen für das grüne Super-Food sind Verona und Popeye auf Youtube jederzeit abrufbar. Gefahrlos und jugendfrei. Junge Eltern und ihre Kinder waren nämlich die Zielgruppe für die Trickfilme und Werbeclips, mit denen das gesunde Blattgemüse der Familie schmackhaft gemacht werden sollte. Bei Popeye wirkte eine Dose Spinat in jeder Lage wie ein Instant-Muskeldoping, Fräulein Feldbuschs Liebe zum aufgetauten Grün schien zu süßeren Sünden zu locken. Doch genug davon, das ist hier keine Klatschkolumne.

Er kann entgiften und sogar schlanker machen

Der Spinat (botanisch: spinacia oleracea) verdient es nämlich, von seinem Image als eisenhaltiges Kraftfutter (mit oder ohne Blubb) befreit zu werden. Denn immerhin wurde er schon seit dem Altertum angebaut und von Menschen verzehrt, die weder Konservendosen noch Gefriertruhen kannten. Und auch wenn der Preis für frischen Spinat inzwischen schmerzhaft luxuriöse Höhen erreicht, schmälert das keineswegs seine inneren Werte: Spinat ist tatsächlich eines der eisenreichsten Gemüse. Er enthält zudem Kalk, Phosphor, Schwefel, Jod und Kupfer, die Vitamine A, B 2 und C; er wirkt blutbildend, kann entgiften und sogar schlanker machen.

Aber schmeckt das denn auch? Eine Frage, die in Epochen der autoritären Erziehung gar nicht gestellt werden durfte, weshalb damals nicht wenige Kinder eine lebenslange Abneigung entwickelten. Merke: Man soll niemanden zum Spinat-Essen zwingen. Richtig zubereitet, dürfen indes Säuglinge laut Aussagen erfahrener Hebammen (wie meiner Frau) schon ab dem siebten Monat einen nahrhaften Brei aus Spinat und Kartoffeln essen. Eltern können diese Babynahrung selbst herstellen oder auf teure Gläschen zurückgreifen, wenn sie dazu mehr Vertrauen haben als zu den eigenen Kochkünsten.

Spinat muss so jung und frisch sein

So schwer ist das schließlich nicht. Nur gilt: Spinat muss so jung und frisch sein, dass er quietscht wie feinster Spargel; am besten im eigenen Garten geerntet oder vom Biomarkt geholt. Und dann gar nicht erst im Gemüsefach lagern, sondern am selben Tag zubereiten. Und zwar so:

Erstens: Sanft, aber gründlich waschen unter fließend kaltem Wasser, damit letzte Reste von Sand ausgespült werden.

Zweitens: Dann die harten Stängel entfernen und auf einem großen Durchschlag halb trocken schütteln.

Drittens: Behutsam dämpfen oder rund zehn Minuten dünsten, zusammen mit einer fein gehackten Schalotte in Butter oder ausgelassenem Speck. Wenn der Spinat zusammenfällt, ist er fertig. Jetzt kann man ihn als Blattgemüse servieren oder ihn fein hacken beziehungsweise pürieren.

Viertens: Der Geschmack des Spinat-Pürees lässt sich noch steigern, wenn man ein Achtel des Gemüses roh zurückbehält und erst dann unter den gedünsteten Spinat mischt.

Fünftens: Beim Würzen nicht übertreiben. Ein Hauch Knoblauch, je eine Prise Muskat und weißer Pfeffer und etwas Salz, mehr ist nicht nötig. Der Löffel Schlagrahm (Veronas „Blubb“) kann, aber muss nicht sein.

Sechstens: Warnung: Spinat niemals wieder aufwärmen. Das führt häufig zu Bauchschmerzen, weil das im Blatt enthaltene Nitrat dabei in schädliches Nitrit umgewandelt wird.

Spinat passt als Beilage wunderbar

Spinat passt als Beilage wunderbar zu Rühreiern, zu Lamm- oder Kalbsbraten. Auch als Füllung leicht gesalzener Eierkuchen oder Blätterteigrollen schmeckt er köstlich. Und natürlich kann das feine Blattgemüse auch als Salat genossen werden, am besten begleitet von karamellisierten Nüssen und einer Soße aus Öl, Honig und Zitronensaft. Denn Vitamin C hilft dem Körper, das blutbildende Eisen auch gut aufzunehmen.