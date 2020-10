Die Analyse von Blütenpollen spielt beispielsweise bei der Pollenflugvorhersage, bei der Honiganalyse oder in der Pflanzen- und Insektenforschung eine wichtige Rolle. Bisher erfolgte die Untersuchung meist per Mikroskop, was jedoch viel Zeit und Erfahrung benötigt. Ein Forscherteam unter anderem der TU Ilmenau hat nun ein Verfahren entwickelt, mit dem sich die Pollenanalyse automatisieren lässt.

Pollenkörner sind zwischen 10 und 180 Mikrometer groß und haben je nach Pflanzenart eine charakteristische Form, Oberflächenstruktur und Größe. Beim neuen Verfahren kommt eine Kombination der bildbasierten Durchflusszytometrie, einem Messverfahren aus der Medizin, mit einem Algorithmus zum Einsatz. Je nach Pflanzenart leuchten die Pollen auf den fluoreszierenden Aufnahmen in einer bestimmten Farbe, was die Bestimmung ermöglicht.