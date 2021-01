Mikroplastik setzt zunehmend der Bodenfruchtbarkeit zu. Das belegt indirekt eine Auswertung der TU Berlin von 23 Studien an 230 Standorten weltweit. Demnach sind die Äcker und die Böden des Obst- und Gemüseanbaus weltweit stark mit Mikroplastik belastet. Der Kunststoff stammt aus den Klärschlämmen und den Plastikfolien, mit denen das Feld vor Verdunstung geschützt und das Unkraut bekämpft werden soll. Die mit Klärschlämmen behandelten Böden seien zehnmal so stark belastet.

Städte und stadtnahe Siedlungsgebiete sind der Studie zufolge besonders betroffen. Die Konzentration von Mikroplastik sei hier im Vergleich zum ländlichen Raum bis zu zehnmal höher. In den Ländern des Nordens und in den sich industriell entwickelnden Staaten seien die Mengen an Mikroplastik im Boden ähnlich, haben die Forscher festgestellt: bis zu 4,5 Milligramm pro Kilogramm.

Schon 2019 hatte die TU Berlin die Auswirkungen von Mikroplastik auf Regen-, Watt- und Fadenwürmer, Käfer, Spinnen, Milben oder Mehrzeller untersucht. Das Ergebnis dieser Laborstudien war, dass besonders die kleinsten Plastikpartikel – unter 0,1 Millimeter – bereits bei Konzentrationen von unter 10 Milligramm pro Kilogramm Boden dem Stoffwechsel, der Fortpflanzung und dem Wachstum der Erdbewohner und damit der Bodenfruchtbarkeit schaden.

Die aktuelle Studie zeige jetzt, dass Konzentrationen von bis zu 4,5 Milligramm pro Kilogramm der Normalfall seien, warnen die Forscher. Das bedeute, dass die Konzentrationen, die tatsächlich im Freiland gemessen wurden, im Bereich der Werte liegen, die im Labor schädliche Effekte auf die Bodenbewohner hatten.