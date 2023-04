Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Warme Luft steigt auf. Das lässt sich im Winter sogar zu Hause feststellen: In einem geschlossenen, per Ofen oder mit Heizkörpern beheizten Zimmer ist es an der Decke deutlich wärmer als am Fußboden. Ganz naiv könnte man daher vermuten, dass es auch im Gebirge umso wärmer wird, je höher man hinauf steigt.

Tatsächlich ist es zumeist umgekehrt: Im Mittel sinkt die Temperatur um 0,65 Grad pro 100 Meter. Wie kann das sein? Um eine Antwort zu finden, müssen wir zunächst einen