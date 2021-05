Mikrowellenherde erwärmen Speisen, indem sie die enthaltenen Wassermoleküle durch Strahlung in Bewegung versetzen (wir berichteten). Das Geschirr, auf dem sich die Speisen befinden, sollte demnach nur durch Wärmeleitung heiß werden, also durch die von den Speisen in das Geschirr strömende Wärme. „Aber wir stellen manchmal Keramikgeschirr zum Vorwärmen vor dem Essen vier bis fünf Minuten in die Mikro – klappt wunderbar“, schrieb uns ein Leser.

Wie aber kann sich Geschirr allein durch Mikrowellen erhitzen? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir einen Blick auf das Material des Geschirrs werfen. Steingut und Keramik werden bei geringeren Temperaturen als Porzellan gebrannt und sind daher grobporiger. Und in diesen Poren, sowie in feinen Haarrissen lagert sich bei der Benutzung Wasser ab – das sich dann in der Mikrowelle erwärmen kann. Bei zu starker Erhitzung kann das allerdings zu Schäden am Geschirr führen, auch bei älterem, rissigem Porzellan. Die Aufwärmmethode unseres Lesers ist also ein Test für die Mikrowellentauglichkeit von Geschirr: Erwärmt es sich nach kurzer Zeit in der Mikrowelle merklich, so sollte man es nicht zum Garen in dem Gerät verwenden.

Vorsicht ist außerdem bei Geschirr mit Gold oder anderen Metall-Verzierungen geboten. Die Mikrowellen erzeugen elektrische Spannungen in dem Metall, und es kann dadurch zu Funkenbildung kommen, die Geschirr und auch das Gerät beschädigen. Entsprechend gehören auch Metallgeschirr, -besteck, Aluschalen und -folien nicht in die Mikrowelle. Zwar gibt es im Handel Mikrowellen-Gerichte in speziellen Aluschalen, doch auch hier empfiehlt es sich, den Inhalt in Glasbehälter umzufüllen, um ein ungewolltes Funken-Spektakel zu vermeiden.

Wenig empfehlenswert, wenn auch aus anderen Gründen, ist auch Geschirr aus Kunststoffen. Diese enthalten oft Weichmacher und andere gesundheitsschädliche Stoffe, die bei Erwärmung ausdünsten und in die Lebensmittel eindringen können. Zudem können sich die Kunststoffe bei zu starker Erhitzung verformen – oder sie schmelzen sogar. Und das kann selbst bei speziellem Mikrowellengeschirr aus Kunststoff passieren. Um auf der sicheren Seite zu sein, sollte man also möglichst nur feuerfestes Glas oder mikrowellengeignetes Porzellan verwenden.