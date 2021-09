Ein Satellitensystem, das den Trockenstress von Pflanzen misst, hat das Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik entwickelt. Fehlt es auf dem Acker an Wasser, fällt die Ernte kleiner aus. Der Zustand der Pflanzen auf großen Feldern lasse sich allerdings nur schwer feststellen, so die Forscher. Das neue Messsystem nutze eine weiterentwickelte Wärmebildkamera im Satelliten und bestimme die Temperatur an der Blattoberfläche, die bei Trockenheit steigt, weil weniger Wasser über die Blätter verdunstet. So könnten Landwirte innerhalb weniger Stunden reagieren und mit Beregnung dagegen halten.