Kopfschmerzen, Übelkeit oder Schlimmeres – übermäßiger Alkoholkonsum rächt sich am nächsten Morgen. Ein an der Universität Mainz entwickelter Pflanzen-Cocktail aus Früchten, Blättern und Wurzeln, versetzt mit Mineralstoffen und Vitaminen, hilft den Forschern zufolge, den Kater abzumildern. Die Mischung enthält Acerolakirsche, Kaktusfeige, Ginkgo, Silberweide und Ingwerwurzel und wurde an 214 Probanden getestet. Die Teilnehmer, die den Trunk bekamen, klagten über deutlich weniger Kopfschmerzen und Übelkeit als die Kontrollgruppe.