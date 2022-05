Zuckmücken nehmen schädliche Stoffe als Larve im Wasser auf

Zuckmücken sind winzige Fliegen, die sich in Schwärmen in der warmen Luft an Gewässern einfinden. Sie gehören zu den nicht stechenden Arten. Sie leben zunächst als Larven im Wasser. Forscher der Universität Koblenz-Landau haben jetzt herausgefunden, dass ihre Larven Pestizide in sich sammeln und diese später als fliegendes Insekt an Land transportieren. Ihre Fressfeinde nehmen so kleine Mengen dieser Pestizide auf.

Um die Produktion von Nutzpflanzen zu erhöhen, werden in der Landwirtschaft Pestizide eingesetzt. Ein Teil dieser Verbindungen gelangt von der Anbaufläche in nahe Gewässer und setzt die unter Wasser lebenden Tiere Schadstoffen aus. Auch Zuckmücken, die ihr Larvenstadium im Sediment von Gewässern verbringen.

Auch heute gebräuchliche Pestizide im Spiel

Nach ihrer Metamorphose fliegen die erwachsenen Mücken ans Ufer und bilden dort eine wichtige Nahrungsquelle für andere Insekten, Spinnen, Frösche, Vögel und Fledermäuse. Für einige ältere, nicht mehr zugelassene Pestizide wurde dieser Transportweg an Land bereits belegt. Die Landauer Umweltwissenschaftler Alexis Roodt, Ralf Schulz und ihr Team sind nun der Frage nachgegangen, ob Zuckmücken auch die heute in der Landwirtschaft gebräuchlichen Pestizide ins Stadium der Fluginsekten mitnehmen. Sie schätzten auch ein, ob die Insekten diese Stoffe an ihre Fressfeinde weitergeben.

Konzentration bei Weibchen nimmt wieder ab

Die Larven nahmen alle neun in der Studie eingesetzten Fungizide und Herbizide auf, ein geringer Teil davon ließ sich auch bei fliegenden Insekten nachweisen. Weibliche Mücken enthielten höhere Konzentrationen der Pestizide als ihre männlichen Artgenossen. Im Laufe der Zeit verringerten sich die Pestizidkonzentrationen in weiblichen Mücken wieder, was die Forscher der Tatsache zuschreiben, dass diese Eier legen und damit die Verbindungen an die nächste Generation weitergeben.

Aufgrund von Daten aus anderen Studien geht das Team davon aus, dass Vögel und Fledermäuse über Mücken Pestizide aufnehmen können und somit die Pestizide in Gewässern auch Tiere an Land negativ beeinflussen können.