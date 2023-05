Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer viel übt und tut, was ihm schwerfällt, kann an seinem Charakter feilen. Aber nicht alles geht. Und je älter man wird, desto dickfelliger ist man. Was nicht unbedingt schlecht ist.

Können wir überhaupt aus unserer Haut? Bis vor 20 Jahren hätte die Psychologie das bezweifelt. Sie hielt die Persönlichkeit des Erwachsenen für mehr oder weniger unveränderlich: