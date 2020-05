Viel Permafrost, der derzeit noch sehr kalt ist, könnte bis zum Ende des Jahrhunderts verschwunden sein. Das haben Forscher des Alfred-We gener-Institut Helmholtz-Zentrums für Polar- und Meeresforschung berechnet. Ursache sind steigende Temperaturen. Taut der dauerhaft gefrorene Boden auf, können große Mengen Treibhausgase in die Atmosphäre gelangen und die Erderwärmung verstärken. Durch das schmelzende Eis verliert der Boden an Stabilität, es bilden sich Senken und Rutschungen. Dieser als Thermokarst bezeichnete Prozess könne lokal zu schnellerem Auftauen des Permafrosts führen, so die Forscher.