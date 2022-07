Nadelholzpellets blasen meist deutlich weniger Schadstoffe in die Luft als Pellets aus Laubholz, hat das TFZ, Abteilung Nachwachsende Rohstoffe, bei Feuerungsversuchen festgestellt. Zusätze wie das Tonmineral Kaolin senken die Feinstaublast, weil es Kalium und Natrium in der Asche bindet. Außerdem wirkt sich der Wassergehalt der Pellets und der Feinanteil auf die Feinstaubmengen aus. Hohe Feinanteile können die gasförmigen Emissionen um den Faktor 5 bis 10 und die Staubemissionen um den Faktor 1,5 erhöhen. Auch sehr kurze oder sehr lange Pellets schieben den Ausstoß an. Die Forscher testeten 28 auf dem Markt erhältliche Holzpelletsortimente.