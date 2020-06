Werden Wildtiere durch die Viehzucht verdrängt, hat das Auswirkungen auf die Ökosysteme in Seen und Flüssen. Das konnte das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei am Beispiel kenianischer Flusspferde zeigen. Die Flusspferde werden zunehmend von Rinderherden verdrängt. Mit dem Rindermist gelangen mehr Stickstoff, Phosphor und Kohlenstoff in den Mara-Fluss. Im Vergleich zum Flusspferdedung regten die Ausscheidungen der Rinder das Wachstum von Pflanzen sowie die Vermehrung von Bakterien stärker an, so die Forscher.