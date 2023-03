Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kalt war die Nacht! Auf der Wiese liegt Schnee. Und was sehe ich mitten drin? Gänseblümchen! So klein und zart sie auch aussehen, so standhaft scheinen sie doch zu sein. Das Blümchen hier hat sogar etwas Eis im Blütenkopf, aber es scheint ihm nichts auszumachen.

Seit langer Zeit ist die Pflanze nach Gänsen benannt. Das wundert mich nicht: Ihr äußerer Blütenkranz ist so weiß wie Gänsefedern. Vielleicht kommt der alte Name aber