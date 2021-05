Hallo, ich bin es, euer Nils Nager, der freundliche Zeitungsbiber! Auf dieser Seite stelle ich euch ja öfter mal Tiere vor. Da kam mir die Idee, ich könnte auch mal etwas über uns Biber erzählen.

Viele von euch Menschen verwechseln uns nämlich mit Nutrias, die beim derzeitigen Hochwasser am Rhein vermehrt zu sehen sind.

Wir Biber sind ganz besondere Baumeister. Wir kommen nachts aus unserem Versteck und nagen an Bäumen und Ästen. Wir leben an Seen oder Flüssen und bauen große Wohnburgen. Diese können bis zu eineinhalb Meter hoch und 100 Meter lang werden.

In der Burg gibt es Fressröhren, Fluchtröhren und Spielröhren. Mit einem Damm können wir Biber das Wasser sogar regulieren und stauen. Denn wichtig ist, dass der Burgeingang immer unter Wasser liegt. So können keine Feinde in die Behausung gelangen. Durch einen Staudamm bleibt der Wasserstand immer genau auf einem bestimmten Pegel.

Baum in der Mitte dünn wie ein Streichholz

Mit unseren besonders langen Zähnen, die immer wieder nachwachsen, fällen wir Bäume in Ufernähe, die schon einmal einen Meter im Durchmesser sein können. Diese nagen wir rundherum ab, so dass sie wie eine Sanduhr aussehen. Dazu schlagen wir die Vorderzähne geschickt in das Holz, während der Unterkiefer hobelt.

Übrig bleibt ein Baum, der in der Mitte so dünn ist wie ein Streichholz und dann krachend umkippt. Manchmal werden Biber und andere Tiere auch von fallenden Bäumen erschlagen. Da Tiere die Gefahr aber meist spüren, passen sie in der Regel gut auf. Ist ein Baum gefällt, wird er bearbeitet. Denn wir benötigen die Äste für unsere Bauten. Oft nagen wir so geschickt, dass der Stamm genau ins Wasser fällt.

Wir Biber sind hervorragende Schwimmer mit Schwimmflossen zwischen den hinteren Zehen und einem Schwanz, den man Kelle nennt.

Damit steuern wir beim Schwimmen und Tauchen. Außerdem dient uns unser Schwanz auch als Fettspeicher und zum Regulieren der Körpertemperatur. Beim Schwimmen bleiben übrigens die Augen, Ohren und Nasen oberhalb der Wasseroberfläche. Beim Tauchen können wir Nase und Ohren verschließen. Nicht schlecht, oder?

Wir Biber können nicht gut sehen, dafür aber hervorragend riechen und hören. Und wir haben ein sehr dichtes Fell, das wir uns gegen Kälte und Nässe mit einem Duftöl aus den Afterdrüsen einfetten. Bis zu 23.000 Haare wachsen auf einem Quadratzentimeter Biberhaut, bei euch Menschen sind es höchstens 600. Auch aus diesem Grund hat der Mensch uns fast ausgerottet, weil er nämlich aus unserem Fell Mützen herstellte. Jagd auf Biber wurde aber auch gemacht, weil wir aus Sicht der Menschen viel Schaden anrichten und die Landschaft nach unseren Bedürfnissen umgestalten.

Heutzutage stehen wir Biber europaweit unter Schutz. Wir sind die größten Nagetiere Europas, wiegen rund 35 Kilogramm, also viel mehr als ein Reh. Wir sind reine Vegetarier und ernähren uns von Trieben, Knospen, Rinde, aber auch von Obst und Kräutern.

Generationen von Nagernarbeiten an Staudamm

Es gibt weltweit zwei Arten, den Europäischen Biber und den Kanadischen Biber, der etwas größer ist. In Nordamerika hat man den bisher größten Biberstaudamm entdeckt. Ganze 700 Meter lang. Daran haben sicher Generationen von Nagern gearbeitet.

So unbeliebt wir Biber früher bei Menschen waren, so sind wir doch nützlich für die Natur. Denn wir schaffen wichtigen Lebensraum für Wasserpflanzen, Fische, Insekten und Vögel. Das wollte ich einfach mal gesagt haben!