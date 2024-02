Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In den grauen Wintertag leuchtet die Farbe eines kleinen Kringels: Orange-gelb bedeckt er ein Stück vom Felsgestein. „An dem Kalkstein wächst rund um die Vertiefung eine Schönfleckflechte“, sagt Julia Kruse.

Die Botanikerin am Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad Dürkheim nennt auch den wissenschaftlichen Namen dieser Flechtengattung: „Caloplaca“. Aber was sind Flechten überhaupt?