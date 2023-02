Auch wenn der Wald im Winter nicht so farbenfroh ist wie in anderen Jahreszeiten: An manchen Stellen kannst du jetzt tolle Farbflecken sehen, zum Beispiel das Blau dieser hübschen Pilzhüte.

Auf dem Waldboden liegt ein alter Baumstamm. Sein Holz ist schon lange abgestorben, und doch leben auf ihm vielfältige Wesen. Was du auf den ersten Blick siehst, sind Moose und Pilze. Besonders fällt das Blau der größeren Pilzart auf.

Ihre gewellten und geschwungenen Hüte haben ringförmige Muster. Weiße Ränder umgeben sie. Noch dazu sehen sie aus, als seien sie von feinem Samt bedeckt. Weil sie so schön sind wie die Flügel von Schmetterlingen, heißt dieser Pilz „Schmetterlingstramete“. Seine Hüte können auch rötlich, braun, grün oder ockerfarben sein. Richtig bunt also! Aber warum lebt der Pilz ausgerechnet an toten Stämmen, Baumstümpfen und abgefallenen Ästen?

Holz zerfällt in Fasern

Die Schmetterlingstramete ernährt sich von bestimmten Stoffen im Holz. Im Innern des alten Stamms, also für uns unsichtbar, breitet sich ein feines Geflecht aus Pilzfäden aus. Es zersetzt das Holz allmählich zu einem lockeren Material. Im Lauf der Zeit verrottet es immer mehr und zerfällt in weiche Fasern.

Außen am Stamm aber wachsen die Trameten-Hüte wie kleine Fächer und Flügel. Sie sitzen nebeneinander und übereinander. Das sind die Fruchtkörper. Nur oben sind sie farbig; die Unterseite dagegen ist hell und hat ganz viele kleine Öffnungen. Aus diesen Poren verbreiten sich die Pilzsporen, damit sich der Pilz vermehren kann. Deswegen nennen Experten diese Tramete auch „Schmetterlingsporling“.

Das ganze Jahr zu findenWenn in der Natur besonders viele Pilze zu sehen sind, spricht man von der Pilzzeit. Sie fängt im Spätsommer an und dauert bis in den Herbst. Das heißt aber nicht, dass man in den anderen Monaten keine Pilze findet. Dafür ist die Schmetterlingstramete ein gutes Beispiel. Du kannst ihre Hüte das ganze Jahr über entdecken.

So schön sie auch aussieht, so wenig taugt die Tramete als Speisepilz. Ihr Fruchtfleisch ist zäh und lederartig. Aber was macht das schon? Ist doch toll, so einen hübschen Pilz einfach nur anzuschauen. Weil er nicht schmeckt, nimmt ihn hoffentlich auch niemand mit, und er schmückt weiterhin das alte Holz mit seinen Farben.