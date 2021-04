Wie hübsch die Blüten in der Frühlingssonne leuchten! Einen merkwürdigen Namen haben sie: „Das ist der Gefingerte Lerchensporn“, sagt Biologin Julia Kruse. Sie arbeitet als Botanikerin am Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad Dürkheim, beschäftigt sich also mit der Pflanzenkunde.

Den Namen „Lerchensporn“ erklärt sie so: „Der lange Sporn der Blüten erinnert an die Zehen der Lerche. Außerdem sehen die Blättchen zwischen den rötlichen Blüten fingerförmig aus.“

Schon früh im Jahr erblüht der Lerchensporn. Solange die Bäume ohne Blätter sind und kaum Schatten werfen, bekommt er noch genug Licht. Damit sich seine Samen entwickeln, werden die Blüten durch Insekten bestäubt. Das ist natürlich noch nichts Ungewöhnliches. Auch dass sich Lerchensporne über unterirdische Knollen ausbreiten, haben sie mit manchen anderen Pflanzen gemeinsam.

Lerchensporn lockt Helfer an

Julia Kruse hat mir aber von einem besonderen Trick des Lerchensporns erzählt. Um seine Samen auch anderswo zu verbreiten, lockt er kleine Helfer an. „Wenn die reifen Samen zu Boden kullern, kommen Ameisen und nehmen sie mit“, erklärt die Expertin.

Genau das bezweckt die Pflanze. Ihre Samen sind mit einer Art Lockmittel versehen, und zwar mit einem köstlichen Anhängsel. Fachleute nennen es „Elaiosom“. Aus dem Griechischen übersetzt heißt das „Ölkörper“ und es gibt noch mehr früh blühende Pflanzen, die solche Anhängsel an ihren Samen haben.

Für die Ameisen sind das echte Leckerbissen. Fette und Zucker stecken darin. Also ab mit der herzhaften Kost in den Bau! Die Behausung der fleißigen Insekten kann sogar ziemlich weit weg von der Stelle sein, wo die Lerchensporne wachsen: „Man hat beobachtet, dass Ameisen die Samen 70 Meter weit zu ihrem Nest tragen“, sagt Julia Kruse. Eine ziemliche Wegstrecke für die kleinen Tiere!

Abfall landet vor der Tür

Am Samen selbst sind die Ameisen nicht interessiert, wie die Pflanzenkennerin erklärt: „Den nagen sie ab und werfen ihn wieder aus dem Nest.“ Schließlich wollen sie ihren Bau sauber halten. Was als Abfall vor der Tür landet, ist für die Pflanze sehr wertvoll: Wo ihre Samen liegen bleiben, können neue Lerchensporne wachsen. Beim Abbeißen haben die Ameisen oft den Samen verletzt, was ein Vorteil ist. Dann kann er besser keimen.

Wenn du einen Lerchensporn siehst, dann bitte nicht anfassen! Er ist giftig, also schau ihn einfach nur an. Außerdem weißt du ja jetzt, wie wichtig er für hungrige Insekten ist.