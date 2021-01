Ein Typ-2-Diabetes, an dem in Deutschland 7 Millionen Menschen leiden, entwickelt sich nicht von heute auf morgen. Das Deutsche Zentrum für Diabetesforschung hat jetzt mithilfe einer Langzeitstudie, an der knapp 900 Patienten 20 Jahre lang teilnahmen, sechs Vorstufen entdeckt. Die Blutzuckerwerte sind dann bereits erhöht, aber die Menschen noch nicht krank. Je nach Vorstufe ist das Risiko für einen Diabetes unterschiedlich groß, so die Forscher. Drei Gruppen (1, 2 und 4) haben demnach ein niedriges Diabetes-Risiko. In Gruppe 2 sind vor allem schlanke Menschen. Sie haben ein besonders niedriges Risiko. Zu Gruppe 4 gehören Übergewichtige, deren Stoffwechsel noch relativ gesund ist. Die Gruppen 3, 5 und 6 gehen mit einem sehr hohen Diabetes-Risiko durchs Leben. Typ 3 bildet zu wenig Insulin. Typ 5 hat eine ausgeprägte Fettleber und sein Körper ist resistent gegen das blutzuckersenkende Insulin. Typ 6 hat bereits geschädigte Nieren.