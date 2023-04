Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einer Falcon-9-Rakete von SpaceX ist am Samstag in Kalifornien ein Meeresbeobachtungssatellit gestartet. Die Steuerung von Sentinel-6, auf Deutsch Wächter, erfolgt von Darmstadt aus. Die internationale Mission soll Klimamodelle verbessern und Wettervorhersagen präzisieren. Derweil steigt der Meeresspiegel dramatisch an.

Der achte Sentinel-Satellit des Copernicus-Programms für Erdbeobachtung der Europäischen Kommission bringt die Vermessung der Ozeane auf ein höheres Niveau: „Die Auflösung von Sentinel-6