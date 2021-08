Ob Hochwasser, Feuer oder Diebstahl: Wenn Ausweise, Urkunden, Verträge, Zeugnisse und andere Dokumente verloren gehen, wird es kompliziert. Wie man wichtige Dokumente schützen kann.

Buchstäblich über Nacht war alles weg, fortgespült von den Fluten von Ahr, Erft und Co: Nicht nur Menschen, Häuser und Autos haben die Wassermassen in den Hochwassergebieten im Juli mit sich gerissen, sondern auch unzählige wichtige Dokumente.

Und all jene Ausweise, Urkunden, Verträge, Steuerunterlagen, Zeugnisse, Fotos, Versicherungspolicen und nicht zuletzt Impfpässe müssen nun irgendwie ersetzt werden. „Die Wiederbeschaffung ist oft zeitaufwendig und teuer“, sagt Elke Weidenbach von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.

Dass man Opfer eines Hochwassers wird, ein Rohrbruch den Keller flutet, ein Feuer das Hab und Gut zerstört oder ein Einbrecher es mitnimmt, kann prinzipiell jedem passieren. Und wenn Unterlagen wie etwa der Kfz-Brief oder der Versicherungsschein fehlen, wird auch die Schadensregulierung im Anschluss an einen Feuer- oder Wasserschaden deutlich schwerer.

Feuer- und wasserfeste Boxen

Denn ohne Versicherungs- beziehungsweise Eigentumsnachweis ersetzt kein Anbieter einen Schaden. Mal abgesehen von der Zeit, die man am Telefon, in Amtsstuben oder Versicherungsbüros verbringt, um die verlorenen Dokumente wiederzubeschaffen – wo man doch eigentlich gerade bis über beide Ohren mit Aufräumen, Reparieren und Wiederaufbauen beschäftigt ist. Deshalb sollte man wichtige Dokumente schützen.

Eine einfache Lösung versprechen feuer- und wasserfeste Dokumentenboxen, in denen man die wichtigsten Dokumente zu Hause einlagern kann. Wer sich zusätzlich gegen Diebstahl schützen will, steckt die Dokumentenbox in einen Tresor, der zugleich auch vor direkter Flammeneinwirkung schützt.

Das verspricht im Prinzip einen ganz guten Schutz, hat jedoch einen entscheidenden Nachteil: Die Dokumente befinden sich weiterhin im Haus – und wenn das wegen eines Schadens nicht mehr betreten werden kann, kommt man nicht mehr heran. „Man kann sich selbst schnell in Lebensgefahr bringen, wenn man einsturzgefährdete Gebäude oder vollgelaufene Keller betritt“, warnt Karin Brandl, Schadenexpertin bei der Ergo Versicherungsgruppe.

Bankschließfach

Besser ist es daher, wichtige Dokumente, die man nicht täglich braucht, außerhalb der eigenen vier Wände aufzubewahren. „Für die Urkunde der Kapitallebensversicherung, das noch in Papierform gehaltene Sparbuch oder auch Dokumente rund um die Immobilie bis hin zum Original der Hausratversicherung eignet sich ein Bankschließfach“, sagt Verbraucherschützerin Weidenbach.

Die Kosten dafür halten sich in Grenzen: Ein kleines Schließfach gibt es schon für um die 40 Euro im Jahr, bei größeren Schließfächern muss man mit 70 bis 100 Euro rechnen.

Dass ein Schließfach allerdings ebenfalls keinen hundertprozentigen Schutz bietet, mussten Bankkunden aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen in den vergangenen Wochen erfahren. So waren diverse Bankfilialen vor allem in kleinen Ortschaften ebenfalls schwer vom Hochwasser getroffen und konnten tagelang nicht betreten werden. Zum Teil waren die Schließfächer geflutet.

Die Versicherung der Bank prüfen

Ob in solchen Fällen der Schaden ersetzt wird, hängt wiederum vom Versicherungsschutz der Bankfiliale ab. Als im Jahr 2017 die Schließfächer der Sparkassen-Filiale im niedersächsischen Bad Salzdetfurth bei einem Hochwasser vollliefen, blieben die Kunden auf ihrem Schaden sitzen, weil die Schließfächer nicht gegen Elementarschäden versichert waren.

Lediglich 50 Euro pro Kunde zahlte die Sparkasse „für die entstandenen Unannehmlichkeiten“. Wichtig daher, so Verbraucherschützerin Weidenbach: „Vorher klären, ob die Versicherung der Bank hoch genug ist für den Inhalt des Schließfaches. Im Zweifelsfall sollte man die Versicherungssumme erhöhen.“

Man kann aber wichtige Dokumente auch digital archivieren: Viele Versicherungen bieten beispielsweise ihren Kunden an, Verträge, Angebote und Nachrichten vom Unternehmen im eigenen Online-Bereich zu speichern und zu verwalten. Zugang erhält der Versicherte dann im Kundenportal über seine Zugangsdaten – also den Benutzernamen und das Passwort. In der Regel muss man sich vorher registrieren und ein Passwort anfordern. Anschließend kann man den Online-Dienst nutzen.

Fotos in die Cloud laden

Darüber hinaus kann man wichtige Papiere auch selbst digital sichern – einfach indem man sie einscannt und auf einem passwortgeschützten USB-Stick oder einer externen Festplatte abspeichert. Stick beziehungsweise Festplatte kann man dann ebenfalls im Bankschließfach oder bei Freunden oder Verwandten deponieren.

Oder man setzt auf eine Cloud-Lösung: Die einfachste Variante ist, die Dokumente mit dem Smartphone abzulichten – dann werden die Fotos meist automatisch auf der Cloud des jeweiligen Anbieters abgelegt und man kann mit seinen Zugangsdaten weltweit darauf zugreifen.

Cloud-Speicher gibt es von vielen Firmen, oftmals sogar bis zu einer bestimmten Datenmenge kostenlos. So können Apple-Nutzer bis zu fünf Gigabyte in der iCloud kostenlos speichern. So viel Speicherplatz gibt es kostenlos auch im OneDrive von Microsoft. Mit Google Drive sind sogar 15 GB kostenlos. Allerdings sitzen diese drei Anbieter in den USA, wo die Datenschutz-Regeln von den europäischen abweichen.

Scans von Urkunden sind kein Original

Wer seine Dokumente darum lieber auf deutschen Servern ablegen möchte, sollte sich mit dem Service der Telekom für die Magenta Cloud beschäftigen: Kunden des Unternehmens bekommen bis zu 15 Gigabyte kostenlos. Auch Vodafone-Kunden erhalten kostenlosen Speicherplatz. Alternative Anbieter sind Provider wie Strato oder 1&1 (web.de, gmx.de).

Die digitale Variante hat allerdings einen Nachteil: „Der Scan einer Urkunde ist kein Original mehr“, erklärt Weidenbach. Geburts- und Eheurkunden, notariell beglaubigte Unterlagen, Zeugnisse oder Versicherungsverträge braucht man im Zweifel weiterhin im Original. Aber immerhin ist die Wiederbeschaffung einfacher, wenn es eine digitale Kopie gibt.

Die beste Lösung ist, einfach alles zu machen: Die Unterlagen abfotografieren und digital archivieren, die Originale im Bankschließfach aufbewahren, beglaubigte Kopien zu Hause in der feuer- und wasserfesten Dokumentenbox und bei guten Freunden oder nahen Verwandten.