Wenn Giraffen in der Nähe von Dörfern leben, so verändert dies ihr soziales Netzwerk: Die Bindung innerhalb der Gruppe nimmt ab und die Tiere interagieren weniger mit ihren Artgenossen. Das zeigt eine Studie der Universität Zürich, für die über 500 weibliche Giraffen in Tansania über sechs Jahre hinweg beobachtet wurden. Die Forscher identifizierten die Giraffen anhand ihrer einzigartigen Fleckenmuster.

Leben die Giraffen in der Nähe von traditionellen Massai-Dörfern, führe das zu einer Aufsplitterung der Giraffengruppen, so die Forscher. Die Störung der Sozialstruktur könnte neben Wilderei und Lebensraumverlust ein Grund dafür sein, dass der Bestand der Massai-Giraffen stark zurückgeht. Die Nähe des Menschen suchen die gefleckten Tiere wahrscheinlich, weil sie sich dort während der Aufzucht ihrer Jungen sicherer vor Raubtieren wie Löwen und Hyänen fühlen.