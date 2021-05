Vor allem Senioren sollten bedenken, dass Covid-19 anders ist als andere Krankheiten.

Eine Patientenverfügung soll regeln, welche medizinischen Maßnahmen ein Patient im Ernstfall wünscht – und welche nicht. Die Einwilligung in eine Behandlung bezieht sich immer auf eine konkrete Situation.

Ob das Ganze dann tatsächlich eintritt, weiß man in den allermeisten Fällen in dem Augenblick noch nicht, wenn man sich um seine Patientenverfügung kümmert – es sei denn, jemand leidet bereits unter einer bestimmten Krankheit. Eventuell gab es auch schon mal ein Arzt-Gespräch zum möglichen Verlauf eines Leidens und welche Situationen dann eintreten könnten. Auch nach einer solchen Beratung kann die Patientenverfügung formuliert werden. Formulierungshilfen und Textbausteine gibt es zudem auf den Internetseiten des Bundesjustizministeriums.

Eine Patientenverfügung behandelt im Wesentlichen die persönliche Vorstellung vom Leben und Sterben. Sie soll vorbeugend sein, damit ein Leiden nicht verlängert wird, wenn keine Aussicht auf Besserung besteht. Die Frage, was eine gewünschte Besserung ist, beantwortet jeder anders. Dabei spielt oft das Alter eine Rolle.

Leitfrage: Wie will ich leben, wie nicht?

Senioren sehen ihre Zeit nicht selten als gekommen und ihr Leben als gelebt an und wünschen zum Beispiel keine Wiederbelebung mehr. Jüngere – vielleicht sogar mit eigenen kleinen Kindern – können das für sich in der Regel nicht nachvollziehen.

Deswegen fällt jede Patientenverfügung sehr unterschiedlich aus. Bestimmte Dinge allerdings sind in den meisten Verfügungen geregelt. Den Schriftstücken ist fast immer zu entnehmen, ob jemand beatmet, künstlich ernährt oder sediert – also ruhig gestellt – werden will. Mit Blick auf die aktuelle Corona-Pandemie ist daher meist nichts zu ändern.

Wer eine Verfügung aufsetzt, sollte darin auch die Fragen behandeln: „Wie will ich leben? Und wie auf gar keinen Fall?“ Die Antworten darauf können später einen Hinweis geben, wie derjenige, der es geschrieben hat, in einer konkreten Situation selbst entscheiden würde. An dieser Stelle könnte man zum Beispiel auf eine eventuelle Schwerbehinderung oder auf eine Pflegebedürftigkeit hinweisen, die man vermeiden möchte.

Besondere Umstände

Regeln sollte man außerdem, welche Behandlung in einer bestimmten medizinischen Situation erwünscht ist. Sinngemäß ließe sich das zum Beispiel so formulieren: „Wenn ich mich aller Wahrscheinlichkeit nach unabwendbar im unmittelbaren Sterbeprozess befinde“ oder „Wenn ich im Endstadium einer unheilbaren, tödlich verlaufenden Krankheit bin, auch ohne absehbaren Todeszeitpunkt“.

Beide Situationen passen allerdings nicht auf Covid-19. Denn ein beträchtlicher Teil der Menschen überlebt die Behandlung im Krankenhaus. Ein unabwendbarer Sterbeprozess besteht zu Beginn der Virusinfektion nicht. Ob Covid-19 sich im Einzelfall zu einer sicher tödlich endenden Krankheit entwickelt, muss ein Mediziner abwägen. Ob die Patientenverfügung dann zur Anwendung kommt, ist daher eine sehr spezielle Frage.

Wer sollte sich im Moment Gedanken machen? Bei schweren Covid-19-Verläufen ist meistens eine Lungenentzündung das Problem. Es muss dann künstlich beatmet und ernährt werden. Manchmal ist es auch erforderlich zu sedieren, also den Patienten medikamentös in einen künstlichen Schlaf zu versetzen. Eventuell wird wiederbelebt.

Nicht genug Beatmungsgeräte

Es hat sich herausgestellt, dass besonders ältere Menschen ab 60 Jahren ein höheres Risiko für einen schweren Verlauf haben. Sie können – nicht ohne medizinischen Rat – in dieser besonderen Situation eine von der üblichen Regelung abweichende Formulierung wählen.

Darin könnte zum Beispiel eine Rolle spielen, dass in der derzeitigen Lage im Krankenhaus nicht genügend Beatmungsgeräte vorhanden sind. Auch die Tatsache, dass in der Klinik im Moment kein Besuch empfangen werden darf, wäre ein Argument für die Patientenverfügung.

Das ganze Schreiben sollte jedenfalls deutlich zum Ausdruck bringen, ob eine Beatmung oder eine künstliche Ernährung in jedem Fall gewünscht sind.

Will ich vielleicht zuhause sterben?

Man kann sich in seiner Patientenverfügung auch dahingehend entscheiden, dass man überhaupt keine intensivmedizinische Behandlung will. Regeln lässt sich außerdem, dass man nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden möchte und lieber zuhause palliativmedizinisch betreut wird. Für eine entsprechende Formulierung sollte man sich im Vorfeld medizinischen und juristischen Rat holen. Allerdings ist es derzeit sehr schwer, eine Beratung zu bekommen.

Sollte ein Schwerkranker nicht mehr selbst entscheiden können, ist es wichtig, dass das ein anderer tut. Und weil das weder der Ehepartner oder die Kinder automatisch dürfen, sollten sie unbedingt dazu bevollmächtigt werden. Das geschieht mit einer sogenannten Vorsorgevollmacht. Sollte eine Betreuung erforderlich werden, kann mit einer Betreuungsverfügung festgelegt werden, wer der Betreuer sein soll – und wer es auf gar keinen Fall werden darf. Das Betreuungsgericht muss dann denjenigen als Betreuer einsetzen, der dort genannt ist, sofern keine schwerwiegenden Gründe dagegensprechen.

Alle Verfügungen sollten im Ernstfall schnell zu finden sein. Am besten, man legt einen Ordner an, der eindeutig beschriftet ist und der in der Wohnung sichtbar deponiert wird. Es ist auch möglich, die Dokumente bei der Bundesnotarkammer im zentralen Vorsorgeregister zu hinterlegen. Dort kann das Betreuungsgericht dann sehen, welche Dokumente da sind.