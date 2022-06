Die Fasern der Mistelbeere haften an Haut, Knorpel und an verschiedenen synthetischen Materialien. Sie könnten künftig unter anderem als Wundverschlussmittel in der Biomedizin benutzt werden. Das haben das Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung und die kanadische McGill Universität entdeckt. Im Selbstversuch trug einer der Forscher den Mistelkleber drei Tage an den Fingern.