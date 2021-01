Nepetalactol heißt die Substanz im japanischen Silberwein (Bild) und in der Katzenminze, die Katzen ganz verrückt macht, hat ein japanisch-britisches Team entdeckt. Der Stoff dockt am Opioid-System im Gehirn an und macht alle Katzen euphorisch, auch Großkatzen, zeigen die Experimente. Das sei aber nicht der eigentliche Grund, warum Katzen auf die Pflanzen stehen, sagen die Forscher: Nepetalactol hält vor allem Insekten fern.