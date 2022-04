Immer mehr Mikroplastik gelangt in die Umwelt und zersetzt sich nur sehr langsam. Die bis zu 5 Millimeter kleinen Kunststoff-Partikel werden durch Wasser und Wind verbreitet. Dass der Abfallstoff auch am Erbgut herumschaltet, zeigen erstmals Laborversuche eines deutsch-estnischen Teams. Demnach lösen Mikroplastikpartikel bei der Zuckmücke Chironomus riparius (Bild) eine evolutionäre Anpassung aus.

Über mehrere Mücken-Generationen hinweg wurden die Insekten einer Konzentration von Mikroplastik ausgesetzt, wie sie auch in der Umwelt zu finden ist. Zunächst starben bis zu 50 Prozent der Tiere. Doch nach drei Generationen passten sich die Mücken an und ihre Überlebensraten normalisierten sich. Besonders die Gene hatten sich verändert, die bei der Bekämpfung von Entzündungen und oxidativem Stress eine Rolle spielen; oxidativer Stress beeinträchtigt die Reparatur- und Entgiftungsmechanismen in der Zelle.

Die schnelle Anpassung der Mücken lasse sich nicht einfach auf die Natur übertragen, warnen die Forscher. Zudem hätten Mücken eine hohe Generationenfolge, andere Lebewesen nicht. Die Langzeitschäden durch Mikroplastik seien nicht abzuschätzen.