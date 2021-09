Mikroplastik findet sich nicht nur im Kot von Haustieren und Stuhl von Erwachsenen, sondern auch im Stuhl von Kleinkindern. Das berichtet die New York University. Die Forscher untersuchten den Stuhl von sechs Kleinkindern, drei Neugeborenen und zehn Erwachsenen aus dem Bundesstaat New York.

In allen Proben fand sich mindestens eine Sorte Mikroplastik. Während die Menge an PC (Polycarbonat) bei Kindern und Erwachsenen vergleichbar war, war die Menge an PET im Stuhl der Kinder zehnmal höher als bei den Erwachsenen. Die Ergebnisse sollen in weiteren, größeren Studien überprüft werden.