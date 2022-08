Einer Studie zufolge ist ein 2020 in Algerien gefundener Meteorit das älteste bisher bekannte Vulkangestein des Sonnensystems.

Die Forschenden datierten das Alter auf rund 4,6 Milliarden Jahre – rund 700.000 Jahre nach der Entstehung des Sonnensystems. Zu diesem Ergebnis kam ein internationales Forschungsteam der Freien Universität Berlin, der Universität Bristol, der Northwest University Xi’an und des Instituts für Geochemie der Chinesischen Akademie der Wissenschaften. „Damit ist das Gestein das älteste bisher bekannte Vulkangestein des Sonnensystems“, erklärte Ke Zhu von der Universität Bristol.

Das Alter des Meteoriten, des sogenannten Erg Chech 002 (EC 002), repräsentiere zugleich ein Mindestalter für die Krustenbildung und damit die großräumige Stofftrennung in Kruste und Mantel. In bisherigen Untersuchungen wurde gezeigt, dass der 2020 in Algerien gefundene EC 002 verfestigtes Magma darstellt, welches als Vulkangestein nahe der Oberfläche des Mutterkörpers neue Kruste bildete.

Simulation physikalischer Prozesse

Aufgrund des hohen Alters des Meteoriten wird angenommen, dass der Meteorit von einem Asteroiden und damit von einem eher kleinen Körper stammt. Das Forschungsteam vermutet zudem, dass der Mutterkörper von EC 002 innerhalb weniger hunderttausend Jahre gewachsen sein muss.

Durch die Simulation physikalischer Prozesse mit Computern gilt es den Angaben zufolge als wahrscheinlich, dass Asteroide und Gesteinsplaneten nach der Entstehung des Sonnensystems in geologisch kurzer Zeit – wenige hunderttausend bis etwa hundert Millionen Jahre – auf ihre heutige Größe wuchsen. Die Studie zeigt, dass sich mit diesen Methoden geringe Zeitunterschiede von einigen hunderttausend Jahren für geologische Prozesse auf 4,6 Milliarden Jahren alten Mutterkörpern von Meteoriten nachweisen lassen.