In der Tiermedizin sind 2020 mehr Antibiotika eingesetzt worden. Dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit zufolge wurden insgesamt 701 Tonnen an Tierärzte abgegeben – ein Plus um 31 Tonnen gegenüber dem Vorjahr. Im Vergleich zu 2011, dem ersten Jahr der Erfassung, sank die Menge der Antibiotika um 59 Prozent. Auch für den Menschen wichtige Substanzen wurden sparsamer eingesetzt. Antibiotika aus der Massentierhaltung landen über Ausscheidungen in der Umwelt und führen zu resistenten Erregern, die den Menschen bedrohen. Bild: Graffiti in Düsseldorf.