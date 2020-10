Eine Methode, mit der Medikamente punktgenau im Gehirn eingesetzt werden können, haben Forscher der ETH Zürich entwickelt. Das könnte künftig die Nebenwirkungen von Psychopharmaka, Chemotherapeutika und anderen Medikamenten verringern. Erste Tests an Ratten seien erfolgreich verlaufen. Das Verfahren läuft in zwei Schritten ab: Der Wirkstoff wird zunächst in kugelförmige Lipidbläschen eingepackt, die an gashaltigen, ultraschall-empfindlichen Mikrobläschen befestigt sind. Diese werden ins Blut injiziert und gelangen so ins Gehirn. Im zweiten Schritt wird fokussierter Ultraschall eingesetzt: Der Träger des Wirkstoffs vibriert, woraufhin die Hülle des Behälters zerstört und der Wirkstoff freigesetzt wird.