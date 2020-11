Menschen, die sich nicht mit Corona-Nachrichten belasten und sie nicht zur Kenntnis nehmen, halten sich weniger an die staatlichen Corona-Maßnahmen, hat die Universität Mannheim herausgefunden. Zwar reduziere man den Stress, wenn man die Sars-CoV-2-Berichte im Fernsehen abschalte oder in der Zeitung einfach überblättere, so die Forscher. Doch eine solche Vermeidungsstrategie gefährde einen selbst und die Gesellschaft, weil man sich und andere schlechter vor dem Virus schütze.