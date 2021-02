Plastikmüll in der Tiefsee wird von den dort lebenden Organismen gern genutzt, sodass sich an manchen Stellen ein artenreiches Ökosystem gebildet hat. Das zeigt eine internationale Studie. Bei Tauchgängen im Südchinesischen Meer fanden die Forscher in 1700 bis 3200 Metern Tiefe rund 52.000 Plastikteile pro Quadratkilometer – aber auch rund 1200 Organismen, die auf und in Lebensmittelverpackungen, Tüten oder Flaschen lebten.