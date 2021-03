Schon moderate Mengen Zucker stellen den Stoffwechsel so um, dass man mehr Fett in der Leber ansetzt, haben die Universität und das Universitätsspital Zürich entdeckt. Dafür reichten 80 Gramm Zucker täglich, was 0,8 Liter eines gängigen Softdrinks entspricht, sagen die Forscher. An der Studie beteiligten sich 94 junge, gesunde Männer sieben Wochen lang. Die Fettproduktion in der Leber war in der Fruchtzucker-Gruppe doppelt so hoch wie in der Gruppe mit Traubenzucker (Glukose) und in der Gruppe ohne Zucker – und das noch über zwölf Stunden nach dem letzten Zuckerkonsum oder der letzten Mahlzeit. Überraschend sei, dass der Haushaltszucker (Saccharose) die Fettsynthese noch mehr ankurbelte als dieselbe Menge Fruchtzucker (Fructose).