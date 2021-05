Maisgrieß weckt Kindheitserinnerungen und Urlaubsgefühle.

Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht.“ Auch wer normalerweise nicht in diese Kategorie fällt und gerne Neues in der Küche ausprobiert, hat einige Gerichte, die er beziehungsweise sie so und nicht anders zubereitet. Widerspruch zwecklos. In meinem Fall zählt dazu zum Beispiel Maisgrieß.

Polenta kam bei uns von klein auf nur süß auf den Tisch: Der Grieß wurde mit Milch zu einem dickeren Brei angerührt, dann zu kleinen Fladen geformt und in Butter angebraten, bis die Teilchen goldbraun und knusprig waren. Etwas Puderzucker drauf, vielleicht noch etwas Obstsalat oder Kompott dazu, fertig. Perfekt fürs Frühstück, wenn man nicht in Eile ist.

Polenta auch in deftiger Form? Lange unvorstellbar. Zur ersten Begegnung mit dem Maisgrieß in der nicht süßen Variante kam es erst im Erwachsenenalter: Bei einem Kochkurs zur mediterranen Küche – am Mittelmeer wird Polenta ja nicht nur süß, sondern auch gerne salzig aufgetischt. Gern in Kombination mit Tomaten, einem weiteren Import aus Amerika, der in Italien groß rauskam.

Arme-Leute-Essen

Lange galt der günstige und nahrhafte Maisgrieß in Bella Italia als Arme-Leute-Essen; dieses Image hat Polenta aber inzwischen abgelegt. Auch in feinen Restaurants wird heute Maisgrieß gereicht, sei es gekocht, gegrillt oder gebacken. Leider konnten die herzhaften Polenta-Schnitten aus dem Ofen beim Kochkurs nicht überzeugen, weder geschmacklich noch in der Konsistenz.

Eine andere südeuropäische Nation verhalf dem deftigen Maisgrieß dann Jahre später zum Durchbruch: Portugal. Auf der Atlantikinsel Madeira kommt man um „Milho frito“, frittierte Maiswürfel, kaum herum. Außen knusprig, innen cremig-zart, machen sie sogar Pommes frites ernstzunehmende Konkurrenz. Die leckeren Würfel sind die Beilage zu den typischen Fleisch- und Fischgerichten Madeiras: zum Beispiel zu gegrilltem Espada, schwarzem Degenfisch, oder Espetada, XL-Rindfleischspießen, die mit Salz, Knoblauch und Lorbeer gewürzt sind und im Restaurant gerne hängend serviert werden.

Delicioso!

Für Milho frito kocht man einen dicken Brei aus Maisgrieß oder besser noch aus feinem Maismehl: Auf einen halben Liter Wasser kommen etwa 250 Gramm Maisgrieß. Gewürzt wird der Brei mit Salz, Pfeffer, etwas Gemüsebrühe, Knoblauch sowie gehackten Kräutern: Thymian und etwas Minze oder Basilikum. Manche Köche auf Madeira geben noch sehr fein gehackten und kurz in Butter angedünsteten Grünkohl in den Brei.

Der wird in eine rechteckige Backform gefüllt und glatt gestrichen. Ist die Masse abgekühlt, schneidet man sie in etwa zwei mal zwei Zentimeter große Würfel oder in Stäbchen und frittiert sie in heißem Öl goldgelb. Delicioso!