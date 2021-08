Südafrikanische Mistkäfer orientieren sich nachts an den Sternen: Um ihre Dungkugeln vor der Konkurrenz in Sicherheit zu bringen, bewegen sich die Insekten in einer geraden Linie vom Misthaufen weg. Wie die Universität Würzburg herausgefunden hat, erschwert die Lichtverschmutzung den Tieren die Orientierung. Sind etwa Straßenlaternen in der Nähe, bewegen sich die Mistkäfer darauf zu, anstatt sich in unterschiedliche Richtungen voneinander zu entfernen. Das könnte die Konkurrenz unter den Käfern erhöhen.